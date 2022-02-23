Пушилин заявил, что в ОРДЛО официально будут заведены войска РФ

По его словам, регулярных российских войск на Донбассе не было с самого начала конфликта

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На данный момент войск РФ на временно оккупированных территориях Донбасса якобы нет, но в будущем их нахождение на территории ОРДЛО волне возможно. Об этом заявил так называемый «глава «ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

«На данный момент российские войска здесь не находятся. И до этих событий их искали все международные наблюдатели, но не нашли», — отметил Пушилин на пресс-конференции.

После признания Россией «ЛДНР», как подчеркнул Пушилин, у президента РФ Владимира Путина появилась возможность отправить войска России на оккупированный боевиками Донбасс.

«Возможно ли здесь нахождение российских войск в будущем? Возможно. Когда и при каких обстоятельствах, покажет ситуация с позиции Украины. Если это будет полномасштабное наступление», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса мужчин массово мобилизуют с промышленных предприятий, в том числе критической инфраструктуры. Такие действия местного «правительства» могут говорить о том, что неподконтрольные Украине территории в ближайшее дни ожидает какой то коллапс, связанный с боевыми действиями на востоке Украины.