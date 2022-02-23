Общество

Пушилин заявил, что в ОРДЛО официально будут заведены войска РФ

По его словам, регулярных российских войск на Донбассе не было с самого начала конфликта

Время чтения: 45 Секунд

На данный момент войск РФ на временно оккупированных территориях Донбасса якобы нет, но в будущем их нахождение на территории ОРДЛО волне возможно. Об этом заявил так называемый «глава «ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

«На данный момент российские войска здесь не находятся. И до этих событий их искали все международные наблюдатели, но не нашли», — отметил Пушилин на пресс-конференции.

После признания Россией «ЛДНР», как подчеркнул Пушилин, у президента РФ Владимира Путина появилась возможность отправить войска России на оккупированный боевиками Донбасс.

«Возможно ли здесь нахождение российских войск в будущем? Возможно. Когда и при каких обстоятельствах, покажет ситуация с позиции Украины. Если это будет полномасштабное наступление», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса мужчин массово мобилизуют с промышленных предприятий, в том числе критической инфраструктуры. Такие действия местного «правительства» могут говорить о том, что неподконтрольные Украине территории в ближайшее дни ожидает какой то коллапс, связанный с боевыми действиями на востоке Украины. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
25 %
Взволнован
Взволнован
50 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
25 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 1
В, , , , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

«Это геноцид!»: дончане не поддерживают действия «власти» ОРДЛО

Фирмы останавливают свою работу

Украинские КПВВ на Донбассе закрыли пункты помощи населению в связи с обстрелами

В настоящее время проводится свертывание палаток и отвод личного состава

«Все закончится в ближайшие дни»: в ОРДЛО сделали прогноз по эскалации конфликта

В ОРДЛО мужчин массово мобилизуют с промышленных предприятий, в том числе критической инфраструктуры

Пушилин собирается захватить весь Донбасс: «Будем обращаться за помощью к России»

Пушилин заявил, что в ОРДО якобы ежедневно выявляются «диверсионные группы», в связи с чем якобы не исключены новые терракты

«На войну их!»: жители ОРДЛО рассказали, кого нужно первым отправить «в окопы»

Дончане призывают «ловить» депутатов и их родственников

ВСУ «пойдут в наступление» на «ЛДНР»: в ОРДЛО сделали официальное заявление

В ОРДЛО уверяют, что Киев будет наступать