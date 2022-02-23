Общество

«Это геноцид!»: дончане не поддерживают действия «власти» ОРДЛО

Фирмы останавливают свою работу

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Жители временно оккупированного боевиками украинского Донецка сообщили о том, что в городе фактически остановилась работа фирм по доставке продуктов. Известно, что мужчин, которые занимаются доставкой продуктов, просят оставаться дома, чтобы не попасть под мобилизацию в «республике» прям во время работы. Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

«Большинство фирм по доставке (логистике) продуктов питания не выходят на работу… Просят экспедиторов (в основном мужчины) оставаться дома. Малые предприятия закрываются. К чему это приведет?» — отмечают местные жители.

Фирмы на самом деле останавливают свою работу. Сейчас на работу в оккупированном Донецке просят не выходить даже женщин.

«Наша фирма уже остановилась Иза призыва. Теперь и нам, девушкам, приходится сидеть дома не по своей воле», — подчеркнула дончанка.

Мобилизацию в ОРДЛО, как считают местные жители, «надо остановить в течении ближайших пару дней и отрегулировать».

«В „ДНР“ и „ЛНР“ есть угроза остановки работы всех предприятий, автоперевозок, закрытия небольших предприятий и т. п. Все это приведет к тому, что много людей останутся без средств к существованию, фактически безработные. А это не только мужчины призывного возраста», — добавил пользователь Сети.

Люди остаются «без зарплаты и без продуктов», как отмечает местное население.

«Это геноцид», — добавляют дончане.

Ранее сообщалось, что на данный момент войск РФ на временно оккупированных территориях Донбасса якобы нет, но в будущем их нахождение на территории ОРДЛО волне возможно.

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