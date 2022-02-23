Украинские КПВВ на Донбассе закрыли пункты помощи населению в связи с обстрелами

В настоящее время проводится свертывание палаток и отвод личного состава

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На КПВВ Украины на Донбассе в связи с учащением обстрелов закрыли пункты помощи населению. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Функционирование пунктов для предоставления помощи жителям Украины, которые размещены в пределах КПВВ в Донецкой области, как отметили в ведомстве, временно приостановлено из-за интенсивных обстрелов.



«В Донецкой области 23 февраля в связи с увеличением интенсивности обстрелов, командующим ООС согласован вопрос о временной приостановке функционирования пунктов ГСЧС для предоставления помощи населению, размещенным в пределах КПВВ „Гнутово“, „Майорск“, „Марьинка“ и „Новотроицкое“», — сказано в сообщении.



В настоящее время, как отметили в пресс-службе, проводится свертывание палаток и отвод личного состава.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса мужчин массово мобилизуют с промышленных предприятий, в том числе критической инфраструктуры. Такие действия местного «правительства» могут говорить о том, что неподконтрольные Украине территории в ближайшее дни ожидает какой то коллапс, связанный с боевыми действиями на востоке Украины.