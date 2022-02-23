Общество

«Все закончится в ближайшие дни»: в ОРДЛО сделали прогноз по эскалации конфликта

В ОРДЛО мужчин массово мобилизуют с промышленных предприятий, в том числе критической инфраструктуры

Время чтения: 37 Секунд

На временно оккупированных территориях Донбасса мужчин массово мобилизуют с промышленных предприятий, в том числе критической инфраструктуры. Такие действия местного «правительства» могут говорить о том, что неподконтрольные Украине территории в ближайшее дни ожидает какой то коллапс, связанный с боевыми действиями на востоке Украины. Об этом пишет украинский блогер Фашик Донецкий в своем Телеграм-канале, передает УРА-Информ.

«Итак, все закончится в ближайшее время. Учитывая, что мирняк на оккупированных забрали с шахт и заводов, которые должны работать круглосуточно, во избежание и потерь финансовых, и экологических, счет идет на дни. Думаю, в ближайшее время будет развязка», — отметил он.

Ранее сообщалось, что так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин сообщил, что надеется якобы «мирно решить» вопрос «возвращения» территорий Донецкой области, которая сейчас подконтрольна Украине, под контроль пророссийских боевиков.

Счастлив
Счастлив
17 %
Печален
Печален
17 %
Взволнован
Взволнован
44 %
Sleepy
Sleepy
5 %
Сердитый
Сердитый
10 %
Удивлён
Удивлён
7 %
0 3
В, , , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

«Это геноцид!»: дончане не поддерживают действия «власти» ОРДЛО

Фирмы останавливают свою работу

Пушилин заявил, что в ОРДЛО официально будут заведены войска РФ

По его словам, регулярных российских войск на Донбассе не было с самого начала конфликта

Украинские КПВВ на Донбассе закрыли пункты помощи населению в связи с обстрелами

В настоящее время проводится свертывание палаток и отвод личного состава

Пушилин собирается захватить весь Донбасс: «Будем обращаться за помощью к России»

Пушилин заявил, что в ОРДО якобы ежедневно выявляются «диверсионные группы», в связи с чем якобы не исключены новые терракты

«На войну их!»: жители ОРДЛО рассказали, кого нужно первым отправить «в окопы»

Дончане призывают «ловить» депутатов и их родственников

ВСУ «пойдут в наступление» на «ЛДНР»: в ОРДЛО сделали официальное заявление

В ОРДЛО уверяют, что Киев будет наступать