«Все закончится в ближайшие дни»: в ОРДЛО сделали прогноз по эскалации конфликта

В ОРДЛО мужчин массово мобилизуют с промышленных предприятий, в том числе критической инфраструктуры

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На временно оккупированных территориях Донбасса мужчин массово мобилизуют с промышленных предприятий, в том числе критической инфраструктуры. Такие действия местного «правительства» могут говорить о том, что неподконтрольные Украине территории в ближайшее дни ожидает какой то коллапс, связанный с боевыми действиями на востоке Украины. Об этом пишет украинский блогер Фашик Донецкий в своем Телеграм-канале, передает УРА-Информ.

«Итак, все закончится в ближайшее время. Учитывая, что мирняк на оккупированных забрали с шахт и заводов, которые должны работать круглосуточно, во избежание и потерь финансовых, и экологических, счет идет на дни. Думаю, в ближайшее время будет развязка», — отметил он.

Ранее сообщалось, что так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин сообщил, что надеется якобы «мирно решить» вопрос «возвращения» территорий Донецкой области, которая сейчас подконтрольна Украине, под контроль пророссийских боевиков.