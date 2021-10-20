Общество

Ограничения по передвижению ОБСЕ в ОРДЛО должны быть отменены

ограничения в отношении Сотрудников SMM еще больше ограничивают прозрачность и подрывают доверие между сторонами конфликта на Востоке Украины

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СММ ОБСЕ на территории оккупированного украинского Донбасса столкнулась с необоснованными ограничениями свободы передвижения со стороны незаконных вооруженных формирований. Сегодня оно должно быть отменено. Об этом сказал специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по вопросам Восточной Европы Даниэл где Риддер (Германия), передает УРА-Информ.

«Специальная мониторинговая миссия является не только крупнейшей операцией ОБСЕ, но и одной из наиважнейших. С 2014 года ей поручено бесперебойно наблюдать за ситуацией в Украине и отчитываться о ней, она стала бесценным инструментом для документирования нарушений режима прекращения огня, предоставления важных данных политикам и содействие диалогу между воюющими сторонами», — подчеркнул Де Риддер.

Деятельность наблюдательной миссии последнюю неделю ограничивалась самыми различными способами.

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации задержание боевика Андрея Косяка рассматривают, как «вероломные и провокационные действия».

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