Как будут работать КПВВ Донбасса в условиях карантина: в ГПСУ объяснили процедуру

Для прибывающих из аннексированного Крыма и ОРДЛО действуют единые правила пересечения КПВВ

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Донецкая и Херсонская области ранее оказались в «красной» зоне эпидопасности. Это произошло из—за большого темпа роста новых заражений, однако, такая ситуация никоим образом не отразиться на пересечения контрольных пунктов въезда-выезда, которые расположены в данных регионах. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии телеканалу «Дом», передает УРА-Информ.



«Карантинные правила могут распространяться больше внутри территории Украины. А вот правила работы КПВВ — как на границе с оккупированным Крымом, так и на линии разграничения на востоке нашей страны — пока неизменны», — отметил представитель ГПСУ.

Для прибывающих из аннексированного Российской Федерацией Крыма и оккупированных территорий Донбасса действуют единые правила пересечения КПВВ.

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации задержание боевика Андрея Косяка рассматривают, как «вероломные и провокационные действия».