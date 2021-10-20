Политика

В России озвучили официальную позицию по задержанию члена НВФ

В РФ ожидают «принципиальной оценки» произошедшего

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В Российской Федерации задержание боевика Андрея Косяка рассматривают, как «вероломные и провокационные действия». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает УРА-Информ.

«Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные. Они подрывают процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе и идут вразрез с обязательствами Украины по двусторонней консульской конвенции с Россией», — отметила представитель МИД РФ.

Также она заявила, что в РФ принципиально ожидают оценки произошедшего.

«Рассчитываем, что ее Специальная мониторинговая миссия на Украине будет проявлять более активный, ответственный и беспристрастный подход, внимательно следить за ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе и добросовестно отражать ее в своих докладах, способствуя тем самым процессу урегулирования», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в оккупированном украинском Донецке участники «акции протеста», которые несколькими днями ранее собрались у штаб-квартиры ОБСЕ, призывают владельцев транспортных средств, которые проезжают мимо, сигналить, чтобы «разбудить ОБСЕ». 

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