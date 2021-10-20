На одной из шахт ОРДЛО пострадал горняк

Пострадавшему оказали неотложную медицинскую помощь

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В оккупированном украинском Кировском горнорабочий на шахте «Комсомолец Донбасса» получил травму, когда выполнял работы по демонтажу крепи в выработке. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу так называемого «МЧС ДНР».

«Девятнадцатого октября на шахте „Комсомолец Донбасса“ в Кировском во время проведения демонтажа секции крепи травмирован горнорабочий очистного забоя 1985 года рождения», — уточнили в «ведомстве».

Также там сообщили, что пострадавшему горняку немедленно оказали неотложную медицинскую помощь. Вскоре его экстренно транспортировали в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что 18 октября в 02: 20 на территории украинского государства, в Закарпатской области, Береговском районе, селе Бодалово произошло землетрясение.