Общество

Стало известно как будут получать пенсии жители ОРДЛО после замены карты «Ощадбанка»: Замлинский озвучил подробности

сообщений заместителя министра временно оккупированных территорий Ростислава Замлинского, пенсионные выплаты на новые банковские карты будут продолжать начисляться автоматически.

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Об этой информации сообщил  Radiosvoboda, передает Ura-inform.

Так он прокомментировал решение «Ощадбанка» о не продлении карт, которые просрочены с первого января 2022 года.

Все денежные средства людей пенсионного возраста из ОРДЛО, которые по ряду причин не смогли забрать новые карты, будут у них на банковском счету. И будут находиться там до тех пор, пока люди не смогут пересечь контрольно-пропускной пункт въезда-выезда и забрать карты.

«Данные перечисления будут храниться на ваше счете, и никто не будет отменять их зачисление. И при получении карты самостоятельно, неважно в каком месяце, вы уже сможет пользоваться своей банковской картой. И туда также будут периодически поступать перечисления»,-сказал Замлинский

Так же замминистра настаивает на скорейшей работе проведения идентификации. Поскольку, считает он, если гражданин не использует карту в течении двух месяцев, то этот человек определённо проживает на неподконтрольной Украине территории и в течении длительного периода не может выехать оттуда, дабы приехать в банк. Поэтому, считает, чиновник, для разрешения данной ситуации нужно привлечь и Красный Крест и разные гуманитарные организации.

Напомним, ранее сообщалось, ,Долгожданный гуманитарный груз из России разочаровал жителей ОРДЛО: «нет самого важного».

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