«Министр» здравоохранения так называемой «ЛНР» Пащенко выступила с обращением к жителям «республики»

Из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации в ОРЛО «министр» здравоохранения Наталия Пащенко выступила с обращением к гражданам.

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Об этой информации сообщил Donpress , передает Ura-inform.

Она попросила граждан так называемой «республики», по возможности оставаться дома. А пожилым людям, которым более шестидесяти лет , вообще никуда без крайней необходимости не выходить. Так как в ОРЛО наблюдается большой рост заболеваемости ковидом.

Также Пащенко сообщила, что ограничительных мер по миграции граждан пока вводить не будут.

«Хочу обратиться к населению «республики», не вводя определённых эпидемиологических мер и не настаивая на инициативе введения чрезвычайной санитарно-противоэпидемической «комиссии» о запрете междугородного передвижения. Сегодня очень важным является приостановить перемещение граждан, особо это касается лиц пожилого возраста. Я прошу вас, без важной причины не выходить из дома, только если это касается покупки продуктов питания»,-сказала «министр».

Напомним, ранее сообщалось, Стала известна причина подорожания куриного мяса в ОРДО: «Миндох» озвучил её.