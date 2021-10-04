Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 октября: что советуют астрологи

В этот день счастливчиками станут те, кто стремится к переменам. Всё неожиданно будет удаваться.

Время чтения: 1 Мин. , 24 Секунд

Об этой информации сообщила Gazeta.ua , передает Ura-inform.

Овен.

Вас ожидает снижение деловой активности. Соответственно и снизится и степень дохода. Если предлагают финансовую поддержку близкие, принимайте её.

Телец.

Сегодня не стоит ожидать премий или подарков. Имеющимися наличными средствами распорядитесь экономно. Зато можете получить вещи, которые потеряли. В этот день астролог советует быть бодрым.

Близнецы.

Не спешите с крупными покупками. Ваша ситуация с финансами станет стабильной, а все расчёты окажутся оправданными.

Рак.

Сегодня вы сможете удачно завершить начатые дела. Но новые проекты лучше не начинать, они окажутся убыточными.

Лев.

Сегодня нельзя подписывать никакие доверенности на право пользования вашим имуществом. Постарайтесь избежать денежных авантюр.

Дева.

Уровень вашего дохода даст вам возможность без особых усилий планировать ваши расходы. Побалуйте себя обновками. Но астрологи советуют немного средств сэкономить.

Весы.

Вашей экономике сегодня будет придётся находиться в неустойчивом равновесии. Вы почувствуете себя увереннее если подойдёте с плановым подходом к распределению финансов.

Скорпион.

Ваша интуиция сегодня может подвести. Не стоит терять здравый смысл. Не меняйте направления вашей деятельности и запаситесь финансами на непредвиденные траты. Сегодня ваш кошелёк может пострадать.

Стрелец.

Пополнения бюджета сегодня не ждите. Вы ощутите сегодня нехватку финансов. Не допустите потери по причине невнимательности.

Козерог.

Дела пойдут хорошо только после захода солнца. Если будет возможность, решите все важные вопросы к вечеру. Работа ночью порадует прибылью.

Водолей.

Сегодня у вас будет много работы и оплата её будет достойной. Воспользуйтесь данной возможностью, дабы улучшить свой достаток. На развлечения расходы следует сократить.

Рыбы.

Вас ожидают перемены к лучшему. Вы найдёте выход из сложившейся сложной финансовой ситуации, но не рассчитывайте на быстрый заработок.



Напомним, ранее сообщалось, Гороскоп, а также общие рекомендации на октябрь 2021 для всех знаков зодиака: Василиса Володина