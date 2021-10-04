Общество

Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 октября: что советуют астрологи

В этот день счастливчиками станут те, кто стремится к переменам. Всё неожиданно будет удаваться.

Время чтения: 1 Мин. , 24 Секунд

Об этой информации сообщила Gazeta.ua , передает Ura-inform.

Овен.
Вас ожидает снижение деловой активности. Соответственно и снизится и степень дохода. Если предлагают финансовую поддержку близкие, принимайте её.

Телец.

Сегодня не стоит ожидать премий или подарков. Имеющимися наличными средствами распорядитесь экономно. Зато можете получить вещи, которые потеряли. В этот день астролог советует быть бодрым.

Близнецы.

Не спешите с крупными покупками. Ваша ситуация с финансами станет стабильной, а все расчёты окажутся оправданными.

Рак.  

Сегодня вы сможете удачно завершить начатые дела. Но новые проекты лучше не начинать, они окажутся убыточными.

Лев

Сегодня нельзя подписывать никакие доверенности на право пользования вашим имуществом. Постарайтесь избежать денежных авантюр.

Дева. 

Уровень вашего дохода даст вам возможность без особых усилий планировать ваши расходы. Побалуйте себя обновками. Но астрологи советуют немного средств сэкономить.

Весы.

Вашей экономике сегодня будет придётся находиться в неустойчивом равновесии. Вы почувствуете себя увереннее если подойдёте с плановым подходом к распределению финансов.

Скорпион.

Ваша интуиция сегодня может подвести. Не стоит терять здравый смысл. Не меняйте направления вашей деятельности и запаситесь финансами на непредвиденные траты. Сегодня ваш кошелёк может пострадать.

Стрелец

Пополнения бюджета сегодня не ждите. Вы ощутите сегодня нехватку финансов. Не допустите потери по причине невнимательности.

Козерог.

Дела пойдут хорошо только после захода солнца. Если будет возможность, решите все важные вопросы к вечеру. Работа ночью порадует прибылью.

Водолей.

Сегодня у вас будет много работы и оплата её будет достойной. Воспользуйтесь данной возможностью, дабы улучшить свой достаток. На развлечения расходы следует сократить.

Рыбы.

Вас ожидают перемены к лучшему. Вы найдёте выход из сложившейся сложной финансовой ситуации, но не рассчитывайте на быстрый заработок.


Напомним, ранее сообщалось, Гороскоп, а также общие рекомендации на октябрь 2021 для всех знаков зодиака: Василиса Володина

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , ,

Последние статьи

Новое лекарство от коронавируса – многообещающие результаты

Лекарство разработали компании Merck и Ridgeback Biotherapeutics

В ОРДО нашли виновных в высоких ценах на картошку: это Украина

Местные паблики пишут, что во всем виновен Киев

В ОРДО возможно отключение газа: стал известен список улиц

Плановые работы пройдут в Горловке

Открылись детали попытки срыва показа расследования о Зеленском «Офшор 95»

В «Малой опере» должна была состояться трансляция расследований о тайне бизнеса украинского президента Владимира Зеленского, связанного с офшорами и касательно «грязных « финансов Игоря Коломойского (Слідство.Інфо).

Вслед за подорожанием продуктов в так называемом «ОРДЛО» грядет повышение цен и на одежду

Местным жителям, проживающим на неподконтрольных территориях Украины дают совет делать закупку одежды сейчас. Так как по прогнозам, которыми поделились торговые работники ожидается большое повышение стоимости на данные товары.

Гороскоп по дням недели с 4-10 октября от Павла Глобы

Следующая неделя обещает быть не совсем «ровной», но в целом позитивной.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap