Гороскоп, а также общие рекомендации на октябрь 2021 для всех знаков зодиака: Василиса Володина

Со слов астролога, в октябре необходимо закончить все начатые дела, осуществить планы и составление и проработку новых целей на период зимы.

Благоприятные дни октября: 4, 9, 11, 12, 14, 16, 18 и 19.

Опасные периоды, когда следует поберечься: 1, 6, 20, 23, 24, 25, 29 и 31.

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Об этой информации сообщил Ftimes. передает Ura-inform.

Овен.

Вам нужно будет чаще делать выбор. Вы будете решать текущие задачи и планы и это станет вашей повседневностью на этот месяц. Но родные захотят тоже внимания и заботы. Возможно придётся чем-то пожертвовать. Объясните семье важность первоочерёдных планов. Уже в конце октября будет свободное время на отдых и хобби.

Телец.

Астролог советует прислушаться к своему собственному внутреннему голосу и не огладываться для иных людей. Вы будете идти в правильном направлении если проявите гибкость. Будьте осторожны в высказываниях, это может обидеть родных. Как только достигнете внутренней гармонии, сразу найдёте новые виды заработка.

Близнецы.

Вам не стоит усложнять ситуации, которые легко решаются. Сейчас преградой н пути вашего успеха служите вы. Наступает время, когда нужно остановится и оглядеться вокруг в правильном направлении вы движетесь и нужно ли вам это. Октябрь ожидается вполне спокойный, возможно в конце месяца в вас проснутся неожиданные чувства.

Рак.

Перемены затронут буквально все ваши сферы жизни. Василиса призывает вас не бояться завтрашнего дня, он очень значим для вас. Возможно в вашей жизни появится что-то новое, если отпустите старое. Звёзды будут на вашей стороне, это даст преуспеть вам во всех ваших начинаниях.

Лев.

Ярких эмоций в этом месяце для представителей этого знака будут достаточно. Но иногда они могут создавать некую неразбериху, когда вам станет что-то непонятно, о нужно следовать своим принципам или внутренний голос. Каждое решение принесёт что-то новое для вас, но вы умеете привыкать подстраиваться. На работе нужно быть смелее, при этом рассчитывать только на свои силы.

Дева.

Сохраните хорошие взаимоотношения с сотрудниками на работе и родными. В этом вам поможет ваша мудрость и сдержанность в словах. Не сплетничайте и не говорите о ком-то за глаза. Так можно очистить свою карму и притянуть сто-то очень хорошее в вашу судьбу.

Весы.

Вы заряжены оптимизмом, весельем и настроением на удачу. Но также позаботитесь о своём здоровье, которое может о себе дать знать. Ваших целей вы ещё успеете достичь, не взваливайте на свой организм больше, чем сможете реализовать

Скорпион.

Кто занимается физическим трудом, прислушайтесь к «звоночкам». Скорее всего вы перенапрягли поясницу, что уже даёт о себе знать. Плане творчества Скорпионы могут почувствовать, прилив космических идей. Не нужно сразу рассказывать о своих планах, так они быстрее воплотиться в жизнь

Стрелец.

Неоднозначный месяц вас ожидает. Где-то преуспеете, но деловым вопросам и так и придётся остаться в подвешенном состоянии. От того как вы будете действовать, будет зависеть разрешение запутанных проблем. Ждите, когда вы будете полны энергии, тогда вы сможете сделать верный выбор. Совершайте прогулки на свежем воздухе.

Козерог.

Из-за неудач Козероги становятся излишне тверды и упрямы. Уделите внимание второй половинке, она в этом очень нуждаются. А то отношения могут очень испортиться. Посмотрите на всё со стороны и поймите, что важно для вас, а что не стоит внимания. Уберите излишние эмоции, спокойно решить важные заданиями заботиться о родных

Водолей. В октябре вас ждёт сюрприз. Вы встретитесь с очень дорогим для вас человеком, которого когда-то потеряли из виду или это будет совершенно новый знакомый. Не бегите от судьбы. Как только почувствуете огонь в груди, бросайте всё и встречайте приближающуюся любовь.

Рыбы.

Вы раздражительны, так как сильно копаются в себе, и реагируя таким образом на малейшие неприятности. Вас ожидают перемены, будьте готовы к ним. Астролог даёт совет искать гармонию. Её вы можете обрести на природе, за пределами города или устроить осенний пикник.



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