Общество

В ОРДО возможно отключение газа: стал известен список улиц

Плановые работы пройдут в Горловке

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Жители Горловки, которая временно неподконтрольна Украине, должны приготовиться к возможному отключению газа. Все из-за плановых работ в городе Донецкой области.

Так называемая «администрация» города опубликовала информацию о том, что в период с четвертого по седьмое октября в Горловке будет проводиться плановое техническое обслуживание (ПТО) оборудования с проверкой герметичности внутридомовых газопроводов и газового оборудования в жилых многоквартирных домах, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Стали известен перечень улиц, где на этой неделе будут проводиться плановые работы:

ул. Жукова д. 10, 26, 28;

ул. К. Зубарева д. 2, 4, 6;

ул. Кирова д. 13, 17;

ул. Чернышевского д. 1, 2, 4, 5;

ул. Малыныча д. 35;

ул. Гречнева д. 2.

Жильцы должны будут должны обеспечить доступ работникам управления газового хозяйства в свои квартиры, если этого не произойдет, то им могут перекрыть подачу газа.

Ранее мы сообщали, что несколько районов Донецка будут без света.

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