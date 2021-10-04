Цены на продукты в Сочи ниже, чем в Донецке — жители ОРДО возмущены ситуацией

Цены в российском курорте намного ниже

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Жители Донецка, который временно неподконтролен Украине, сравнили цены в своем городе и Сочи – курортом в Российской Федерации. Жители ОРДО были возмущены ситуацией.

«Знал бы цены, жил бы в Сочи» — уже шутят местные жители. Цены в одном из сочинских супермаркетов «Пятерочке» на сегодняшний день на три ходовых продукта, гораздо ниже цен на них в Донецке, при том, что по данным Росстата, Сочи входит в десятку самых дорогих для жизни городов России, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Так цена на картофель в Сочи – 28 рублей, в то время, как в Донецке — варьируется от 80 до 100 российских рублей. Литр растительного масла стоит в Сочи – 103 рубля – в Донецке около 150 рублей. Килограмм куриного филе — от 315 руб в Донецке и 240 в Сочи.

«При этом уровень зарплат в Донецке почти на порядок ниже, чем в Сочи», — утверждают дончане.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО нашли виновных в высоких ценах на картошку.