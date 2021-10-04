Политика

В Евросоюзе официально прокомментировали возможную отмену безвиза Украине

ЕС пока не думает об этом

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В Европейском Союзе официально прокомментировали возможность отмены безвизового режима для украинцев, несмотря на информацию различных СМИ.

Глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии, заместитель генерального директората по вопросам соседства и расширения ЕК Катарина Матернова поделилась последней информацией по этому вопросу, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

«Отвечу прямо: безвиз является заслуженным для Украины, он также является результатом того, что Украина выбрала европейское будущее. А значит, визовая либерализация является хорошим примером и стимулом для других стран с аналогичным стремлением», — пояснила она.

Отметим, что на сразу несколько СМИ опубликовывали информацию о том, что отдельные государства ЕС поставили вопрос возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой, через серию злоупотреблений со стороны граждан этих государств.

Ранее мы сообщали, что Евросоюз может ввести единый тип зарядного устройства для всех смартфонов.

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