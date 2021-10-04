Общество

Арестович назвал несколько прогрессивных направлений в заседаниях ТКГ по Донбассу

Внештатным советником главы ОП, спикером украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Алексеем Арестовичем были озвучены данные направления.

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Об этой информации сообщил Kanaldom , передает Ura-inform.

«Мы можем порадоваться достигнутым прогрессом касаемо социально-экономической подгруппы, так как там ведутся достаточно хорошо и с динамикой договорённости, касающиеся нескольких направлений. Например, одно из них- экологическая подгруппа, которая состоит из международных специалистов и решает вопросы по затоплению шахт», — пояснил Арестович.

Так же, заявил спикер украинской делегации, ещё оговаривается получение доступа на территории, которые оккупированы, представителями Международного агентства по атомной энергии.

« Ещё ощутим прогресс в пользовании цифровыми средствами для обеспечения социально-экономических выплат гражданам, которые проживают на неподконтрольных Украине территориях. Так же в с распределением водных ресурсов и тому подобное»,- добавил Арестович.

Напомним, ранее сообщалось, В ОБСЕ обеспокоены наращиванием боевой военной техники боевиками НВФ , которую они стянули к линии разграничения.

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