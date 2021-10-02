На Донбассе растет напряженность: ранены два бойца ВСУ

НВФ сбросили ВОГ-17 с беспилотника

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За вчерашний день, первого октября, в результате обстрелов незаконных вооруженных формирований в зоне боевых действий получили ранения двое бойцов ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС, передает УРА-Информ.

«В результате обстрела противником ранены двое военнослужащих ООС. Сейчас они в больнице. Состояние здоровья одного раненого — средней тяжести, другой — удовлетворительное», — сообщили в штабе.

При этом, в районе н.п. Нью-Йорк пророссийские боевики «ДНР» вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. Помимо этого, оккупанты сбросили ВОГ-17 с беспилотника.

Ранее сообщалось, что жители временно оккупированного украинского Донецка указали возможную причину, почему шахта имени Засядько крайне часто подвергается обстрелам.