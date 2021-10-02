Стало известно какую зарплату платит боевикам Россия на Донбассе (фото)

Средствами массовой информации были обнародованы заработные платы боевиков, которые воюют на стороне оккупационной армии РФ в Донецкой и Луганской областях.

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Об этой информации сообщил Racurs, передает Ura-inform.

Из сообщений Главного управления разведки министерства обороны Украины стало известно, о том что в контролируемыми Россией вооружёнными боевиками так называемых «Л/ДНР» ощущается некомплект личного состава.

Ними проводятся огромные по своей масштабности агитации для того чтобы местные жители шли на военную службу. Так же тем, у кого уже закончен строк службы, документы не отдают, пытаясь таким образом оставить их на службе.

А к то захочет на войну за триста долларов? Ведь заработная плата боевиков , которые воюют на стороне оккупационной армии РФ составляет от 16500 до 25000 рублей (6000-9000 гривен).

На тех территориях, которые считаются оккупированными, РФ выплачивает в среднем 15 000рублей( чуть больше 5000грн)

Напомним ранее сообщалось, Так называемая «ДНР» получила подлый удар в спину от братской России