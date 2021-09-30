Только не «Спутник»: стало известно где делают вакцинацию россияне

В последнее время всё большую популярность в Росии приобретает «Вакцинный туризм».

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Об этой информации сообщил Bbc, передает Ura-inform.

Связано это с тем, что российская вакцина «Спутник V» до сих пор не одобрена ВОЗ и её перспектива остаётся неизвестной. На данный момент, люди, которые сделали вакцину «Спутником» или иной российской вакциной в Европе считаются как непривитые.

Но на территории РФ не прошла регистрация ни одна иностранная вакцина.

Так россияне начали пользоваться такими турами дабы вакцинироваться прививками, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения. В большей части это делается для того, чтобы в будущем была возможность путешествовать по миру.

Примечательно то, что туристические агентства уже предлагают съездить в «вакцинный тур».

Основное направление туров в основном европейские страны. Так жители России пытаются выбраться с ловушки, в которой они оказались из-за отсутствия договоренностей между Россией и другими странами по взаимному признанию вакцин

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