Общество

Представители так называемой «ДНР» выступили с предложениям Украине: подробности

Вчера, во время проведения заседания политической подгруппы Трёхсторонней контактной группы представителями ОРДО было озвучено предложение Украинскому правительству

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Об этой информации сообщил  Donpress, передает Ura-inform.

Ними было принято решение о том чтобы предложить новые плановые действия, которые бы помогли урегулировать военный конфликт на Донбассе. Такое постановление должна утверждать не только Верховная Рада Украины, но и «народные советы республик Донбасса».

Это озвучила так называемая «представительница ДНР», которая входит в политическую подгруппу ТКГ. По её мнению, «жителями Донбасса тоже должны демократическим путём принимать участие в решениях, которые имеют влияние на дальнейшее будущее их территорий».

Также представительница ОРДО сказала:

«Для того, чтобы вывести процесс переговоров, касающийся политических вопросов из тупика, ними было усовершенствовано и направлено проект дорожной карты в ОБСЕ, дабы они раздали его всем принимающим в переговорах участникам».

Но представители Украины проигнорировали заявление так называемых «республик»

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