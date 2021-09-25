Политика

Война? Почему бы и нет…не самый плохой способ выхода из ситуации- Ходаковский

Экс-командиром незаконных военных формирований Александром Ходаковским были высказаны предположенные им сценарии, которые могут развиться из-за накаляющейся ситуации.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Ходаковский считает в целом обстановку в Украине беспокойной. И одной из причин тому служит принятый парламентариями закон о деолигархизации. С его слов он не точно не понравится самым богатым и людям, имеющим большое влияние.

И из-за этого, Ходорковский не исключает развязки новых боевых действий на Донбассе.

Также, заверяет экс-командир, грядут серьёзные проблемы с гражданами в связи с новыми тарифами перед отопительным сезоном. А своё протестное настроение правительству Украины нужно направлять куда-то , вот для чего якобы будут возобновлены военные действия на Донбассе.

«Необходимо чтобы всё внимание было приковано к совершенно другим проблемам, делая всё остальное незначительным. Война? А почему бы и нет…как неплохой вариант выхода из ситуации», -сказал Ходаковский

Напомним, ранее сообщалось, В ОРДО изменились правила въезда и выезда из «ДНР» с 24 сентября 2021 года: что нужно знать

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