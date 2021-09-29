Политика

Путин делает все, чтобы Украине пришел конец — Гордон

Известный журналист о планах лидера Кремля

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Президент Российской Федерации Владимир Путин делает все, чтобы испортить отношения Украины с ее соседями. Такое заявление сделал известный журналист Дмитрий Гордон.

Он считает, что Путин на данный момент не может себе позволить открытое наступление на Украину, поэтому действует именно в таком ключе. Гордон напомним, что Путин неоднократно говорил о том, что Украина – недогосударство, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«И он, и его подручные продолжают все делать для того, чтобы украинской государственности рано или поздно пришел конец. Они понимают, что прямое вторжение России сегодня невозможно на территорию Украины, но существуют же гибридные методы ведения войны. И в частности это подрыв отношений Украины с соседями», — сказал он.

Гордон отметил, что у Путина есть много агентов влияния России в Европе, среди прочих это — президент Чехии Милош Земан, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, бывший президент Молдовы Додон, Марин Ле Пен во Франции, бывший премьер-министр Франции Фийон.

Ранее Гордон изменил свое мнение по поводу вакцинации.

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