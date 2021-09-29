Пандемия COVID-19: в Украине заразилось еще 10 000 людей

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области

Время чтения: 42 Секунд

По состоянию на 29 сентября на территории Украины было зафиксировано еще 9666 новых подтвержденных случаев пневмонии нового типа COVID-19. Из них заболело 953 ребенка, и 204 сотрудника медицины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины, передает УРА-Информ.

За минувшие сутки, по информации ведомства, в Украине госпитализировали 2855 человек, скончались 217 жителей государства, а выздоровели 3281 человек.

Стоит отметить, что всего с начала пандемии на территории государства заболело 2 411 622 граждан, выздоровело 2 251 352 лица, а скончалось 56 080 человек.

Известно, что за прошедшие сутки наибольшее количество новых подтвержденных случаев пневмонии нвого поколения было зарегистрировано в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях.

Ранее сообщалось, что в ОРДО с каждым днем ухудшается ситуация с коронавирусной инфекции. Больные брошены на произвол судьбы и многие просто не могут получить качественную медицинскую помощь.