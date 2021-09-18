У Кремля появилася новый план по «Л/ДНР»: стало известно как хотят облегчить жизнь людям

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На сегодняшний момент уже не секрет, что население неподконтрольных территорий Украины заставляют переезжать из из их городов :военные действия, разруха, безработица и мизерные оплаты труда.

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Об этой информации сообщил 24tv.UA, передает «Ura-inform».

И вот командой Кремля объявлено о новой программе переселения соотечественников и жители ОРДЛО будут включены в эту программу. Якобы этот вариант сделает переселение в Россию для них легче.

Своим действием Россия в очередной раз доказала что они считают Донбасс как ресурс недорогой рабочей силы.

Со слов украинского журналиста Дениса Казанского, ранее дабы стать участником программы переселения в РФ, населению необходимо было обращаться в консульства России на территории Украины. И это была сложная процедура.

На данный момент, со слов журналиста, жителям Донбасса достаточно подачи заявления на российской территории. Такое новшество ещё более катастрофичное и увеличит выезд жителей из ОРДЛО в разы, добавил Казанский.

«В начале войны население выезжало в Украину, а после того как началась выдача российских документов вторая волна уже уехала в Россию. Сейчас на Донбассе размещены билборды о вакансиях в шахты Якутии»-сказал блогер.

Но это массовое переселение из ОРДЛО настораживает и боевиков Путина. Они уже во всю критикуют инициативу Кремля облегчить жизнь жителям Донбасса, переездом в Россию

Напомним, ранее сообщалось, Придется всем бежать – Гиркин предупредил, к чему нужно готовиться жителям «Л/ДНР»