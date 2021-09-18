В Украине собран рекордный урожай пшеницы и ячменя: как изменятся цены на продукты

Аграриями в Украине в этом году собран наибольший за всё время истории страны урожая пшеницы и ячменя.

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Об этой информации сообщили аграрии на своей странице в Facebook, передает Ura-inform.

Показатели сбора пшеницы составили-32,9 млн тонн, ячменя-10,1 млн тонн. Этих цифр достигли не только по причине высокого урожая, но и за счёт посева больших площадей под эти культуры.

Если сравнивать урожайность с прошлым годом, то она значительно выросла. Так показатели урожайности пшеницы выросли на 22%, ячменя на 27%, при увеличении площади для посева пшеницы на 8%, ячменя на 4%.

А вот какими будут цены в Украине в этом году? Скорее всего население Украины не почувствуют понижения цен на продукты, хоть урожайность была рекордная. Так как на формирование цены влияет много факторов и самый главный фактор цена на мировом рынке.

Эксперты даже прогнозируют что цена на хлеб может не уменьшиться, а вырасти.

«Высокая цена на мировом рынке будут содействовать росту цены на внутреннем рынке Украины. Сейчас цена закупки на пшеницу второго класс где-то 6,8 тысяч гривен за тонну. В прошлом году этот показатель цены был-6 тысяч за тонну. Исходя из этого ожидается дальнейший рост цен на муку, крупы и хлеб, не взирая на рекордные цифры сбора урожая»,-сделал прогноз независимый эксперт Александр Хмелевский.





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