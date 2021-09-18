Зеленский задумал новый способ Украины в борьбе с «Северным потоком-2»

Седьмого сентября из официальных источников ОП стало известно о том что президент Украины Владимир Зеленский распорядился о создании новой рабочей группы.

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Об этой информации сообщил «President.gov.UA» , передает «Ura-inform».

Со слов команды Главы государства, эту группу сформировали для наработок проектов по нейтрализици и минимизации тех вызовов в энергетической сфере, которые могут возникнуть из-за строительства «Северного потока-2».

Кто войдёт в группу утверждал Зеленский-в ней присутствуют силовые структуры, представители энергетической и дипломатических сфер.

Возглавил группу глава Офиса Президента Андрей Ермак, также туда включили глава СБУ Ивана Баканова, руководитель «Нафтогаза» Юриия Витренко, министра энергетики Германа Глущенко и ряд иных чиновников Украины.

Ранее , Россия заявляла о якобы завершённом строительстве о провода «Севрный поток-2».Но как говорят эскперты, для его запуска ещё нужно пройти ряд разрешительных документов, включая сертификацию. А это может продлиться до 4 месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, Кремль неожиданно дал согласие на предложения Байдена по Донбассу: с чем связано данное решение