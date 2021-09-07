Общество

СБУ изменила процедуру пропуска через КПВВ для жителей ОРДЛО: что изменилось

Теперь через КПВВ не будут пропускать людей, чей электронный пропуск находится в обработке

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СБУ изменила процедуру пропуска жителей оккупированных пророссийскими боевиками территорий украинского Донбасса, которые пересекают КПВВ без электронного пропуска. Об этом сообщают представители БФ «Право на защиту», передает УРА-Информ.

«Допустим, мы помогаем человеку оформить заявку на получение пропуска. Человек показывает номер заявки координационной группе СБУ, которая сидит на КПВВ. Они видят, что пропуск в обработке и пропускают. Теперь они видят, что человек в обработке и говорят: „Все, ждите, пока заявка будет оформлена“. Ждать приходится до 15 дней. А если надо срочно пройти через КПВВ, человек должен обращаться в координационный центр в Краматорске. А там уже зависит от их решения», — сообщают правозащитники.

Помимо всего прочего, правозащитники подчеркнули, что стоит позаботиться и о современном смартфоне, а не только о пропуске. Он нужен, чтобы установить приложение «Вдома» и отправиться на самоизоляцию после прохождения теста на коронавирус.

«Если же вы по каким-то причинам не можете отправиться на самоизоляцию, есть другой вариант — поехать на обсервацию в государственное медучреждение. Такая опция есть только в Донецкой области», — отмечают правозащитники.

Ранее сообщалось, что жители оккупированных территорий Донбасс в социальных сетях поделились своим недавним опытом пересечения КПП «Еленовка».

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