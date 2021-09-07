Украина готовится принимать беженцев-афганцев,- Арестович

Арестович рассказал о подготовке «первого лагеря на 5 тысяч беженцев» в Украине

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Советник главы Офиса президента, а также представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что украинское государство сможет приютить около 5000 беженцев из Афганистана. Также политик уверил, что большая их часть образованнее «среднестатистического украинца». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на интервью Арестовича YouTube-каналу Ukrlife.TV .

«Часто они образованны гораздо больше, чем средний украинец, и интегрированы в западное сообщество. С ними проблем не будет, наоборот, мы их использовать в качестве переводчиков», — отметил политик.

Также он рассказал о подготовке первого лагеря для беженцев из Афганистана в Украине.

«ЕС закрывает проход беженцам в Европу через Балканы и Италию, поэтому они пойдут через Украину. Мы к этому уже готовимся», — добавил Арестович.

Ранее сообщалось, что последние солдаты армии США покинули Кабул в понедельник вечером. С окончанием операции по эвакуации подошла к концу самая продолжительная война в истории США. Длившийся 20 лет конфликт унес жизни более 230 000 человек с обеих сторон.