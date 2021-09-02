«Молодых вызывают на допрос»: жители ОРДЛО рассказали об опасности пересечения КПВВ

Всех пересекающих КПВВ молодого возраста якобы «вызывают на допрос»

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Жители оккупированных территорий Донбасс в социальных сетях поделились своим недавним опытом пересечения КПП «Еленовка». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на комментарии пользователей в соцсети.

«На первом посту — четко и быстро называйте что везете, точную сумму денег во всех валютах и говорите что запрещенного ничего, так как тем самым вы облегчите и себе жизнь и военным, досматривать тогда вещи не будут. На проверке паспортов в Украине готовьтесь, все кто ехал через РФ то идут на беседу в СБУ. Если вы не оплатили тогда штраф за незаконное пересечение границы, то могут заставить оплатить», — отмечает житель ОРДЛО.

Помимо этого, очевидец напомнил жителям, что на подконтрольных НВФ блокпостах за тест на коронавирусную пневмонию нового типа необходимо заплатить 1700 рублей. Также в «ДНР» проверяют содержимое телефонов.

«Будьте аккуратнее, так как нас вчера с подругой чуть не повезли оформлять в участок за „распространение Украинской символики“, так как нашли у меня фото укр флага, а у нее несколько видео с парада в Киеве. ЭТО АД И НЕ УВАЖЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ ДНР, КОГДА СВОИ ЖЕ ВОЕННЫЕ УСТРАИВАЮТ СВОИ ГРАЖДАНАМ ТАКИЕ ПЫТКИ», — добавил он.

Ранее сообщалось, что глава украинского государства Владимир Зеленский во время встречи с главой Белого дома Джо Байденом предложил второму присоединиться к урегулированию вооруженного конфликта на оккупированном Донбассе.