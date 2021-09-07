Общество Экономика

«Виною всему низкие зарплаты»: в «ДНР» уволились более половины железнодорожников

Оставшихся на ЖД пенсионеров стали отправлять на военные сборы

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За последние месяцы текущего года уже более половины сотрудников, которые работаю на железной дороге в «ДНР» прекратили свои трудовые отношения с ней. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пользователей в соцсетях.

«За пол года-год ушло в разных городах порядка 70 процентов работников железной дороги. Недавно тем же машинистам подняли ЗП на 2−3к рублей, забрав все надбавки, люди психанули и начали целыми бригадами увольняться, просто десятками человек на каждом ЖД пункте, начался аврал», — отмечают железнодорожники.

В ответ на это, управление место железной дороги попыталось перекрыть дефицит кадров катастрафическим рабочим графиком.

«Виною всему низкие ЗП и попытка людей выехать из ДНР на заработки в РФ, на ту же стройку. Последнее время те, кто обустроился в РФ, начали создавать здесь бригады и переманивать сотнями в Россию наших пацанов. В общем, происходит то же самое, что и с шахтами, люди рассчитываются, валят в РФ, потом перетягивают туда других», — добавляют жители ОРДО.

Ранее сообщалось, что премьер-минстр Денис Шмышаль 5 сентября на своей странице в социальной сети анонсировал радостную новость для граждан Украины о повышенных пенсиях. А также разъяснил кого это коснется и насколько увеличатся эти выплаты.

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