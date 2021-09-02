Общество

Какой взятый с собой предмет создаст проблемы при выезде из ОРДО: названа только одна вещь

Жители ОРДЛО делятся информацией с какими проблемами могут столкнуться люди на выезде из «ДНР». Об этом дончане сообщают в социальных сетях.

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Об этой информации сообщил «Donpress.COM », передает «УРА Информ».

Они сообщают о вещи, которую нельзя брать с собой, так как она может создать хозяину проблему, если её найдут «пограничники». Последние при осмотре личных вещей обязательно спросят об её наличии.

Это оказалась карта местного мобильного оператора «Феникс». Она не действует на территории Украины и России, а только в ОРДЛО, и значит не понадобится в пути.

Местные жители утверждают, что данная карта служит для связи с перевозчиками. Но все водители имеют карты официальных операторов.

Но некоторым дончанам без карты «Феникс» никак не обойтись во время проезда по территории самих ОРДО. Как пишут они в комментариях, без карты нет связи с родными, а также нет возможности заказать такси, а «Водафон» покрывает не всю территорию «ДНР».

Но брать ли собой такую проблемную вещь должен решать каждый. Предупреждён, значит вооружен.

Временем ранее сообщалось, что В одном из городов ОРДО перекрыли въезд: проверяют прописку и документы

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