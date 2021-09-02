«Мэр» оккупированной Макеевки обратился к жителям ОРДО со странной просьбой: подробности

Как известно, на территории «Л/ДНР» часто отличаются скандальными заявлениями по отношению к Украине и даже к жителям захваченных территорий. На сей раз «мэр» Макеевки Сергей Голощапов от сепаратистских «властей» решил предупредить жителей города насчет заработков в Российской Федерации.

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Данная информация была представлена в «Донецком Телеграме», передает «УРА Информ».

«Мэр Макеевки решил призвать женщин нашего города не пускать мужей на заработки в Россию. Говорит, мол, будто бы здесь платят аналогичные зарплаты. Как известно, отток трудоспособного населения является бешенным. Власти это прекрасно осознают. Вот поэтому, вероятно, и пытаются предлагать здесь работу за якобы аналогичную плату», — сказал источник, приложивший видеоролик.

На нем видно, как так называемый «мэр» говорит о перспективах работы в «ДНР», и прост женщин в очередной раз задуматься над тем, куда они отправляют своих супругов.

Примечательно то, что на сей раз сепаратисты сами признали проблемы, которые устроили на территории «Л/ДНР». Учитывая вышеупомянутое сообщение, можно прийти к выводу, что, действительно, в ОРДЛО наблюдаются серьезные проблемы с оттоком населения на заработки в разные страны.

Напомним, стало известно, какой взятый с собой предмет создаст проблемы при выезде из ОРДО: названа только одна вещь.