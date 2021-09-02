Сергей Головащов
Общество

«Мэр» оккупированной Макеевки обратился к жителям ОРДО со странной просьбой: подробности

Как известно, на территории «Л/ДНР» часто отличаются скандальными заявлениями по отношению к Украине и даже к жителям захваченных территорий. На сей раз «мэр» Макеевки Сергей Голощапов от сепаратистских «властей» решил предупредить жителей города насчет заработков в Российской Федерации.

Время чтения: 43 Секунд

Данная информация была представлена в «Донецком Телеграме», передает «УРА Информ».

«Мэр Макеевки решил призвать женщин нашего города не пускать мужей на заработки в Россию. Говорит, мол, будто бы здесь платят аналогичные зарплаты. Как известно, отток трудоспособного населения является бешенным. Власти это прекрасно осознают. Вот поэтому, вероятно, и пытаются предлагать здесь работу за якобы аналогичную плату», — сказал источник, приложивший видеоролик.

На нем видно, как так называемый «мэр» говорит о перспективах работы в «ДНР», и прост женщин в очередной раз задуматься над тем, куда они отправляют своих супругов.

Примечательно то, что на сей раз сепаратисты сами признали проблемы, которые устроили на территории «Л/ДНР». Учитывая вышеупомянутое сообщение, можно прийти к выводу, что, действительно, в ОРДЛО наблюдаются серьезные проблемы с оттоком населения на заработки в разные страны.

Напомним, стало известно, какой взятый с собой предмет создаст проблемы при выезде из ОРДО: названа только одна вещь.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , ,

Последние статьи

Население ОРДЛО пугают войной с талибами

Под видом беженцев они могут попасть на территорию любых стран

В ОРДЛО заявили о возвращении ранее выехавших жителей

Жители Донбасса, выехавшие из родных городов и сел из-за боевых действий, якобы возвращаются назад

Какой взятый с собой предмет создаст проблемы при выезде из ОРДО: названа только одна вещь

Жители ОРДЛО делятся информацией с какими проблемами могут столкнуться люди на выезде из «ДНР». Об этом дончане сообщают в социальных сетях.

«Молодых вызывают на допрос»: жители ОРДЛО рассказали об опасности пересечения КПВВ

Всех пересекающих КПВВ молодого возраста якобы «вызывают на допрос»

В Украине грядет резкое похолодание: названа дата

Средняя месячная температура воздуха в сентябре обычно составляет 13−17°

Украинцы могут получить новые пенсии: стало известно, какое решение готовят власти

Некоторые жители Украины будут иметь возможность получить дополнительные выплаты при определенных, и при этом не самых лучших обстоятельствах. Однако власти решили, что таким образом смогут помочь наиболее уязвимым категориям граждан.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap