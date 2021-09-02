Переговоры Зеленского с Байденом: в Кремле недовольны

США намерены передать Украине военную помощь

Время чтения: 38 Секунд

Официальная Москва считает переговоры США-Украина «дружбой против России». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

Песков отметил, что в ходе разговора президентов Украины и США звучали антироссийские ноты. Он уточнил, что «дружба против России может вызывать только сожаление».

«Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке, это очень опасно… Мы не услышали и не увидели каких-либо пожеланий со стороны Вашингтона, озвученных господину (президенту Украины Владимиру) Зеленскому, в плане выполнения минских договоренностей», — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что глава украинского государства Владимир Зеленский во время встречи с главой Белого дома Джо Байденом предложил второму присоединиться к урегулированию вооруженного конфликта на оккупированном Донбассе.