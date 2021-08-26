В одном из городов ОРДО перекрыли въезд: проверяют прописку и документы

Ситуация происходит в Енакиево

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Вчера утром, 25 августа, в одном из городов ОРДО появился блок-пост. Все произошло очень незаметно, вечером еще ничего не было, а на утро появилась пропускная система.

Так в неподконтрольном Украине Енакиево сотрудники «ГАИ ДНР» и члены НВ перекрыли въезд и выезд из города в сторону Ждановки. Такую информацию распостранили подконтрольные ОРДО паблики, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Как уточняют ресурсы, члены НВФ у каждого проезжающего смотрят паспорт на наличие прописки на территории ОРДО. Очевидцы связывают происходящее с «военными учениями» и пишут, что пока ситуация стабильная и лишних вопросов никто не задает.

«Лишних вопросов вроде не задают, поэтому подробностей больше не знаю. Недавно было такое в Старобешево, теперь у нас. Лишь бы очереди создать…».

В тоже время местные «власти» никак не комментируют эту информацию, что является обычной практикой.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО жалуются на новую проблему.