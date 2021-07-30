В ОРДЛО мобильный оператор перейдет на российскую «семерку»

Технически все давно было готово к тому, чтобы перейти на „семерку“
«Бывший министр связи» Виктор Яценко заявил, что на территориях оккупированного Россией украинского Донбасса уже все готово для перехода на связь «+7». Об этом пишут местные «СМИ», передает УРА-Информ.
«Технически все давно было готово к тому, чтобы перейти на „семерку“. Вопрос не был урегулирован на политическом поле. Теперь все этапы согласованы. Я поздравляю всех жителей Республики с этим событием», — подчеркнул Яценко.
Однако, он так и не уточнил, когда именно это произойдет.
Ранее сообщалось, что жители временно оккупированных территорий Донбасса получат документ о прививке вакциной «Спутник» с QR-кодом.