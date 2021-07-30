Общество

В ОРДЛО мобильный оператор перейдет на российскую «семерку»

Технически все давно было готово к тому, чтобы перейти на „семерку“

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«Бывший министр связи» Виктор Яценко заявил, что на территориях оккупированного Россией украинского Донбасса уже все готово для перехода на связь «+7». Об этом пишут местные «СМИ», передает УРА-Информ.

«Технически все давно было готово к тому, чтобы перейти на „семерку“. Вопрос не был урегулирован на политическом поле. Теперь все этапы согласованы. Я поздравляю всех жителей Республики с этим событием», — подчеркнул Яценко.

Однако, он так и не уточнил, когда именно это произойдет.

Ранее сообщалось, что жители временно оккупированных территорий Донбасса получат документ о прививке вакциной «Спутник» с QR-кодом.

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