В Украине разоблачили сеть интернет-агитаторов от РФ

Агентов накрыли в Закарпатье, Киевской, Одесской, Винницкой и Львовской областях

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Киберспециалисты из Службы безопасности Украины обезвредили агитаторов, которые работали в интернет пространстве. Они работали в пяти областях украинского государства, и призывали к изменению государственных границ и захвату власти. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Также в ведомстве отметили, что антиукраинских агитаторов курировали из России.

«Во время обысков по месту жительства разоблаченной вражеской агентуры правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности», — отметили в ведомстве.

Как сообщается, агентов, которых контролировали из России накрыли в Закарпатье, Киевской, Одесской, Винницкой и Львовской областях.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области украинские правоохранители задержали «вора в законе» по кличке «Леван Гальский». Он незаконно пробрался из РФ в Украину.