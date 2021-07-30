В ОРДЛО введут документ о вакцинации от COVID-19 с QR-кодом

Единый электронный реестр привитых позволит контролировать проведение кампании по вакцинации в «республике»

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Жители временно оккупированных территорий Донбасса получат документ о прививке вакциной «Спутник» с QR-кодом. Об этом сообщает «Минздрав», передает УРА-Информ.

«Информационный ресурс разработан с целью сбора данных о привитых, а также для предоставления гражданам Республики документа российского образца, где будет отражена информация о получении прививки против COVID-19 с наличием QR-кода», — заявляет «ведомство».

Также известно, что данный документ о прохождении вакцинации против пневмонии нового поколения COVID-19 с наличием QR-кода вакцинированные жители оккупированных территорий смогут предъявлять по месту требования при выезде за пределы ОРДО.

Ранее сообщалось, что Италия стала очередной страной, которая открыла свои границы для украинских туристов. В период мировой пандемии действуют некоторые ограничения, поэтому есть условия, при которых можно попасть в эту страну.