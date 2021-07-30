В «ДНР» снова подорожание: что на этот раз

Подняли цену на зерно пшеницы

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Жители «ДНР» фактически каждый день замечают подорожание продуктов, а также услуг. Так, совсем недавно так называемое «правительство» «ДНР» утвердило новый минимально допустимый уровень цен на зерно пшеницы.

По сравнению с ранее установленными ценами, они выросли на 20%. Этого очень ждали аграрии «республики», так как никаких субсидий для производителей пшеницы в «ДНР нет», пишет УРА-Информ со ссылкой Донбасский кейс.

«Минимальная закупочная стоимость одной тонны пшеницы 2 класса теперь составляет 12 100 рублей (ранее была 10 099), 3 класса – 11 600 руб. (9618), 4 класса – 11 000 руб. (9137), 5 класса – 10 400 руб. (8680). Мера вынужденная, чтоб хоть как-то поддержать сельхозпроизводителя, который работает в убыток», — пишет паблик.

«Интересно, что пропаганда выставляет повышение закупочных цен на зерно как позитив – мол, это «добрая весть для хлеборобов «ДНР». Для хлеборобов, это, возможно, и плюс, а вот для обычного жителя – тревожный колокол. Хлеб в «ДНР» дорожал и до этого.

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