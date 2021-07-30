Луганск продолжает тонуть в мусоре

Ситуация так и не меняется

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Ситуация с вывозом мусора в Луганске продолжает ухудшаться. В некоторых местах отходы не вывозят уже по два месяца, жалуются жители.

Источник отмечает, что проблема свалок в «ЛНР» банальна. Еще в начале июля в пресс-службе «администрации» Луганска заявили, что сломались несколько единиц техники КП «Луганский центр утилизации отходов». Они обслуживают полигон твердых бытовых отходов, пишет УРА-Информ со ссылой на Донбасский кейс.

«Поломка машин существенно осложнила весь процесс вывоза и утилизации мусора из Луганска, спровоцировала проблемы с сортировкой мусора. Цена вопроса – несколько бульдозеров, которые помогут нормализовать работу КП «Луганский центр утилизации отходов». Видимо, деньги на это так и не нашли – есть вопросы поважнее, чем вонь и антисанитария в столице республики», — пишет паблик.

Ситуация фактически катастрофическая уже на некоторых улицах города, ведь там уже давно не вывозят мусор.

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