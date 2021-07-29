Общество

В ОРДО началась вакцинация российской вакциной Спутник Лайт

Всего в партии чуть больше 85 тыс. доз,

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Сегодня, 29 июля, в «ДНР» начинается вакцинация от коронавирусной инфекции. Местных жителей будут прививать российским препаратом Спутник Лайт.

Так называемый «министра здравоохранения «ДНР» Александр Оприщенко сообщил, что всего в партии чуть больше 85 тыс. доз, но в самое ближайшее время ожидаются еще поставки, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«На данный момент зарегистрировано в очереди около 140 тысяч желающих привиться. Уже завтра с самого утра вакцину начнут развозить по прививочным пунктам. В пятницу начнется вакцинация», — заявил он.

Интересно, что в ОРДО продолжают заявлять об амбиционных планах по поводу вакцинации населения. Ранее «власти» хотел вакцинировать более миллиона местных жителей до конца года, теперь заявляют о том, что цель – добиться коллективного иммунитета», то есть, привить 70% населения.

«Теперь в «ДНР» будут выдавать документ о прохождении вакцинации с QR кодом, который можно будет предъявить и за пределами «республики», — утверждает «министр».

Ранее мы сообщали, что в ОРДО решили больше не публиковать статистику по коронавирусу.

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