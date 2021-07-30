Общество

COVID-19 вызывает деменцию — новые открытия ученых

Многие люди старше 60 лет также имеют проблемы с мозгом спустя долгое время после заражения

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После болезни коронавируса многие люди жалуются на так называемый туман в мозгу, проблемы с концентрацией внимания и замешательства.  Ученые исследуют, может ли инфекция иметь долгосрочные последствия для мозга.

В нескольких исследованиях, опубликованных в четверг, исследователи обнаружили изменения в биологии мозга после госпитализации из-за COVID-19, проблемы, которые сохраняются в течение месяцев после заражения, а также связь между потерей обоняния и остротой ума у ​​пожилых людей, пишет УРА-Информ.

Хотя длительный COVID-19 в первую очередь поражает молодых людей, новые исследования показывают, что многие люди старше 60 лет также имеют проблемы с мозгом спустя долгое время после заражения.

Ученые обеспокоены тем, что стойкие церебральные симптомы могут привести к деменции через несколько или десятилетий после болезни. Доктор Рональд Петерсен, возглавляющий исследовательский центр болезни Альцгеймера при клинике Майо в Рочестере, штат Миннесота, сказал, что неясно, как долго длятся долгосрочные симптомы коронавируса. Он указывает, что человеку могут потребоваться месяцы, чтобы вернуться к состоянию, предшествующему заболеванию, но нельзя также сделать вывод о том, что это будет постоянное состояние.

Ранее мы сообщали, что за предыдущие сутки в Украине было зафиксировано почти 1000 новых случаев.

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