Общество

Ходаковский назвал способ закончить войну на Донбассе

Он считает неправильным убийство украинских солдат

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Российская Федерация не может себе позволить пойти в полномасштабное наступление на украинскую территорию, из-за того, что в результате будет много жертв. Об этом заявил бывший командир подразделения НВФ батальон «Восток» Александр Ходаковский, передает УРА-Информ.

«Можно стянуть все войска на Донбасс, создав условия угрозы со стороны Донбасса, а влупить где-нибудь через Харьковскую область прямиком на Киев. Тогда украинская армия просто впадет в состояние фрустрации и ничего не сможет сделать. И тогда капитуляция, это единственный способ, других я не вижу, как быстро покончить, причем, малой кровью», — подчеркнул он.

Он считает неправильным убийство украинских солдат.

«Мы будем иметь дело с огромным количеством людей на Украине. Никто нам не простит этого. И прийти с какими-то знаменами „русского мира“ и заставить их полюбить нас будет просто невозможно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что из первых «глав» «ДНР», которые создавали республику еще в 2014 году в живых почти никого не осталось. 

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