Отключение Vodafone в ОРДЛО: в ТКГ прокомментировали ситуацию

Ранее в ОРЛО заявили, что из-за долгов компании Vodafone за потребленную электроэнергию НВФ могут отключить ее оборудование

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Спикер украинской делегации в ТКГ по оккупированному Донбассу Алексей Арестович заявил, что сейчас нет угрозы отключения мобильной связи Vodafone на оккупированной части Донбасса. Об этом он сообщил в комментарии «Новостям Донбасса», передает УРА-Информ.



Вопрос обеспечения мобильной связью, как он отметил, относится к компетенции экономической подгруппы ТКГ.

«Вопрос предоставления услуг мобильной связи компанией „Vodafone-Украина“ обсуждается. У ОРДЛО есть определенные претензии. Прямой угрозы отключить связь не поступало — таким образом они усложнят еще больше жизнь людей на той территории», — отметил он.



Ранее сообщалось, что «чиновники министерства доходов и сборов ДНР» определили на территории оккупированного Донбасса необоснованные наценки на продукты и товары.