«Делать его ответственным не спортивно», — Ходаковский о Пушилине

Ходаковский внимательно наблюдает за ситуацией с «Внешторгсервисом»

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Из первых «глав» «ДНР», которые создавали республику еще в 2014 году в живых почти никого не осталось. Об этом в совем Телеграм-канале написал бывший командир подразделения НВФ «ДНР» батальон «Восток» Александр Ходаковский, передает УРА-Информ.

«Сегодня ситуация иная, и делать Пушилина ответственным за весь негатив в республике — не спортивно. Все же понимают степень дееспособности местной власти? Он, конечно, обладает и амбициями, и честолюбием, но ему приходится маневрировать между красных флажков, и я иногда ему даже сочувствую за эту его роль, хотя, конечно, есть и сфера его персональной ответственности», — пишет Ходаковский.

Помимо этого, Ходаковский, как он отметил, внимательно наблюдает за ситуацией с «Внешторгсервисом».

«Персонально меня мало интересует, кто сейчас отщипнет от куска пирога — меня интересует, сможет ли печка готовить после очередных поваров. Поэтому, невзирая на то, кто будет назначен в итоге генеральными манагерами, внимание к проекту будет пристальным — пора прекращать играть в игру «этому дала, этому дала…», — добавил он.

Ранее сообщалось, что так называемые «власти» оккупированных украинских территорий все еще не намерены объединяться.