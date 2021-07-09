Политика

В «ЛНР» обратились к Зеленскому с очередным предложением

Пасечник хочет прекратить войну

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«Глава ЛНР» Леонид Пасечник в очередной раз обвинил украинскую сторону в обстрелах оккупированной Луганщины. Также он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО ресурсы, передает УРА-Информ.

Он сообщил, что в результате обстрела тяжелые ранения получила местная жительница, а пророссийские боевики якобы были вынуждены открыть ответный огонь.

«Господин Зеленский, когда вы уже наиграетесь в войну? Или это вам нужно для того, чтобы обосновать перед всем миром свое желание отгородиться от Донбасса „стеной“, прикрываясь организацией соответствующего референдума? Совсем недавно вы говорили именно о таких планах. Скажу вам еще раз: в наших интересах прекратить братоубийства и разрушения! Вы, Владимир Александрович, именно с такими лозунгами и шли к власти. Так давайте же работать над мирным урегулированием конфликта!», — заявил Пасечник.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация не может себе позволить пойти в полномасштабное наступление на украинскую территорию, из-за того, что в результате будет много жертв. 

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