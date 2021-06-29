Общество

Повышение тарифов в ОРДО: местных жителей ждут новые проблемы

Предприятия продолжат работать в минус

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Недавнее повышение тарифов в «ДНР» будет далеко не последним. «Служба по тарифам «ДНР» отмечает, что ни одно коммунальное предприятие «республики» даже при этих ценах на свои услуги не сможет выйти на безубыточный уровень.

Там отметил, что даже после повышения тарифов после первого июня они будут и дальше оставаться убыточными для предприятий, их оказывающих, то есть не смогут полностью компенсировать предприятиям затраты на выплату зарплаты, налоги, ремонты, закупку материалов и запчастей, реагентов для очистки воды и сточных вод и другое, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский Кейс.

По данным чиновников новые тарифы покроют фактические затраты предприятий: в области электроэнергетики на 52%, в теплоснабжении – на 62%, в газоснабжении – на 67%%, водоснабжении и водоотведении – на 73%.

Таким образом, убытки за 2021 год по водоснабжению составят 1,4076 млрд рублей, а по теплоснабжению – 2,6826 млн. рублей.

В итоге повышение следующее повышение тарифов в ОРДО может состояться уже в ближайшем будущем.

Ранее мы сообщали, что в Донецке проблемы с водой не у всех, у элиты все хорошо.

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