Общество

В Донецке проблемы с водой не у всех: у элиты все хорошо

Вода есть, но не во всех микрорайонах

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В последнее время становится уже нормой, что в летнее время жители Донецка, который временно неподконтролен Украине, имеют проблемы с водой. Как выяснилось, перебои с водой в городе имеют свои особенности.

Отмечается, что как только приходит летний сезон, в кранах жителей многих районов начинается «засуха». Но проблема касается не всех местных жителей – отмечается, что в престижных районах Донецка вода бывает гораздо чаще, а перебои если и есть, то незначительные, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Экономия происходит за счет «пролетарских» районов города, сетуют горожане. На сайте главы «горадминистрации» начинают появляться объявления о якобы снова поврежденной фильтровальной – удивительно, но этого не происходит в престижных районах. Каждый год ситуация повторяется. Звонить по инстанциям бесполезно. Диспетчер водоканала отправит в районный. Районный, в свою очередь, максимум что сделает – направит мастеров проверить задвижки, который сам же и закрыл», пишет паблик.

Таким образом, тем жителям города, которым не повезло жить в «элитном» микрорайоне, должны просто наполнять все емкости водой и ждать возобновления поставок воды.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО снова повысят тарифы.

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