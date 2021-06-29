Спорт

Чемпион Украина получил специальное приглашение для выступления в Лиге чемпионов

Мотор снова выступит в сильнейшем клубном турнире Европы

Время чтения: 46 Секунд

Чемпиона Украины по гандболу мужской клуб «Мотор» сыграет в следующем розыгрыше гандбольной Лиги чемпионов. Украинский клуб получил специальное разрешение – уайлд-кард для участия в турнире.

В следующем розыгрыше турнира примут участие 16 клубов. Десять команд получили прямые путевки, а на еще шесть мест претендовало в общей сложности 12 команд, в том числе и представитель Украины, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу турнира.

В итоге заявку чемпиона Украины утвердили. «Мотор» стал одним из 16 участников гандбольной Лиги чемпионов 2021/22.

Отметим, что чемпион Украины выступает в Лиге чемпионов непрерывно с сезона 2013/2014. В прошлом сезоне украинский клуб занял пятое место в групповом этапе, но в итоге вылетел на стадии плей-офф в 1\8 финала турнира. Чемпион Украины вылетел от белорусского клуба «Мешков Брест».

Победителем Лиги чемпионов сезона 2020/21 стала «Барселона». Жеребьевка группового этапа нового розыгрыша состоится второго июля.

Ранее мы сообщали, где смотреть матч Швеция – Украина на Евро-2020.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Швеция — Украина: где смотреть матч

Матч начнется в 22:00 по Киеву

Команда сделает все для положительного результата — Шевченко перед Швецией

Тренер сборной ждет сильной игры от своих подопечных

Швеция — Украина: превью и онлайн трансляция

Матч начнется в 22:00 по Киеву

Бельгия — Португалия: превью и онлайн трансляция

Матч начнется 27 июня, начало в 22:00

Италия — Австрия: превью и онлайн трансляция

Матч состоится 26 июня, начало в 22:00

Фьюри и Уайлдер о шансах Усика в поединке с Джошуа: кто угодно может быть опасен

Известные боксеры о шансах украинца

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap