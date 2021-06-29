Чемпион Украина получил специальное приглашение для выступления в Лиге чемпионов

Мотор снова выступит в сильнейшем клубном турнире Европы

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Чемпиона Украины по гандболу мужской клуб «Мотор» сыграет в следующем розыгрыше гандбольной Лиги чемпионов. Украинский клуб получил специальное разрешение – уайлд-кард для участия в турнире.

В следующем розыгрыше турнира примут участие 16 клубов. Десять команд получили прямые путевки, а на еще шесть мест претендовало в общей сложности 12 команд, в том числе и представитель Украины, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу турнира.

В итоге заявку чемпиона Украины утвердили. «Мотор» стал одним из 16 участников гандбольной Лиги чемпионов 2021/22.

Отметим, что чемпион Украины выступает в Лиге чемпионов непрерывно с сезона 2013/2014. В прошлом сезоне украинский клуб занял пятое место в групповом этапе, но в итоге вылетел на стадии плей-офф в 1\8 финала турнира. Чемпион Украины вылетел от белорусского клуба «Мешков Брест».

Победителем Лиги чемпионов сезона 2020/21 стала «Барселона». Жеребьевка группового этапа нового розыгрыша состоится второго июля.

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