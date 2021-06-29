Общество

Дельта-вариант: новые симптомы заражения

Симптоми його інфекції включають біль в горлі і навіть втрату слуху

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Дельта-варіант коронавируса вперше був виявлений в Індії. Однак він уже досяг десятків країн по всьому світу. Також він був виявлений в Україні. Симптоми його інфекції включають біль в горлі і навіть втрату слуху.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) в травні визначила цей варіант як дуже небезпечний, оскільки він викликає серйозні симптоми, такі як проблеми з травленням, включаючи біль у животі, блювоту і діарею. Симптоми також можуть нагадувати застуду, пише УРА-Інформ.

За повідомленнями індійських лікарів, втрата слуху — частий симптом зараження варіантом Дельта. Ці розлади мають неврологічну основу. У попередніх варіантах частіше дивувалися нервові подушечки, що призводило до проблем з запахом і смаком. Порушення слуху частіше спостерігаються в індійському варіанті.

Однак симптоми, пов’язані зі слухом, не є чимось новим, оскільки вони з’явилися раніше у пацієнтів, інфікованих так званим Британським штамом. Було зафіксовано кілька випадків. Індійські лікарі також звертають увагу на утворення небезпечних згустків крові, що призводять навіть до розвитку гангрени.

Раніше ми повідомляли, що BioNTech працює над вакциною проти раку.

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