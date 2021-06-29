Дельта-вариант: новые симптомы заражения

Симптоми його інфекції включають біль в горлі і навіть втрату слуху

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Дельта-варіант коронавируса вперше був виявлений в Індії. Однак він уже досяг десятків країн по всьому світу. Також він був виявлений в Україні. Симптоми його інфекції включають біль в горлі і навіть втрату слуху.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) в травні визначила цей варіант як дуже небезпечний, оскільки він викликає серйозні симптоми, такі як проблеми з травленням, включаючи біль у животі, блювоту і діарею. Симптоми також можуть нагадувати застуду, пише УРА-Інформ.

За повідомленнями індійських лікарів, втрата слуху — частий симптом зараження варіантом Дельта. Ці розлади мають неврологічну основу. У попередніх варіантах частіше дивувалися нервові подушечки, що призводило до проблем з запахом і смаком. Порушення слуху частіше спостерігаються в індійському варіанті.

Однак симптоми, пов’язані зі слухом, не є чимось новим, оскільки вони з’явилися раніше у пацієнтів, інфікованих так званим Британським штамом. Було зафіксовано кілька випадків. Індійські лікарі також звертають увагу на утворення небезпечних згустків крові, що призводять навіть до розвитку гангрени.

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