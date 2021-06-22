Общество

В ОРДЛО упростят процедуру оформления СНИЛС

Возможность подачи соответствующих заявлений будет организована в отделениях миграционной службы МВД ЛНР

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«Миграционная служба МВД ЛНР» упростит процедуру оформления СНИЛС, а также регистрацию на Едином портале государственных слуг РФ. Об этом заявил так называемый «глава ЛНР» Леонид Пасечник, передает УРА-Информ.

«Возможность подачи соответствующих заявлений будет организована в отделениях миграционной службы МВД ЛНР как при подаче пакета документов на получение российского гражданства, так и при его наличии без необходимости выезда на территорию России», — отметил он.

Также Пасечник добавил, что подача заявлений для оформления СНИЛС, а также регистрации на ЕПГУ будет возможна при получении гражданства РФ.

«Как и ранее, оформить СНИЛС и зарегистрироваться на ЕПГУ также возможно путем личного посещения отделений МФЦ Ростовской области», — отметил он.

Ранее сообщалось, что мирные переговоры не могут и дальше проходить в Минске. Так как там руководит непризнанный президент Александр Лукашенко.

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